«الداخلية»: محاولة اختطاف فتاة في ميكروباص مفبركة.. ووالدها مسجل جنائيا

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لأحد الأشخاص زعم خلاله تعرض نجلته لمحاولة اختطاف في أثناء استقلالها سيارة «ميكروباص» بمنطقة فيصل بالجيزة من قِبل إحدى السيدات، كانت تجلس بالمقعد الخلفي لها عقب قيامها بوخزها بإبرة تحوي مادة مخدرة.

لا يوجد محضر بالواقعة

بالفحص تبين عدم وجود ثمة محاضر بالواقعة، وأمكن تحديد مُستخدم الحساب «له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور»، وبالتواصل معه هاتفيًا قرر أنه علم بالواقعة هاتفيًا من كلٍ من: «كريمته المعنية بالخبر (طالبة) - طليقته، مقيمتان بمنطقة الملك فيصل بدائرة قسم الأهرام بالجيزة».

الفتاة تنفي الواقعة

باستدعائهما نفيا ما جاء بالخبر، وقررتا بعدم صحة واقعة قيام سيدة منتقبة بحقن الأولى أو محاولة خطفها، ولم يحدث لها مكروه، وأن والدها اختلط عليه الأمر عقب علمه بشعورها بحالة إعياء ودوار أثناء استقلالها سيارة «ميكروباص» بسبب قيامها بالحد من تناول المأكولات، بهدف إنقاص وزنها، وممارستها لبعض الأنشطة الرياضية، إذ ترجلت من «الميكروباص» واتصلت بوالدتها لاصطحابها، وانتظرتها داخل أحد المحال بمنطقة فيصل، والتي حضرت واصطحبتها وعادت للمنزل سالمة.

وأضافت بأن والدها دائم متابعة مواقع التواصل الإجتماعي، وينشر كافة الوقائع التي تحظى باهتمام الرأي العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.