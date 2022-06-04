محرك البحث «جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد الساحر محمود عبدالعزيز

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بالذكرى الـ76 لميلاد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وذلك بنشر صورة كرتونية له بشخصية الشيخ حسني، والتي قدمها في فيلم «الكيت كات».

ولد محمود عبدالعزيز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية وتخرج في كلية الزراعة وحصل على الماجستير في تخصص تربية النحل، قبل أن يبدأ مسيرته الفنية خلال مشاركة في مسلسل «الدوامة» في بداية السبعينات ثم مشاركته في فيلم «الحفيد» مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي والفنان نور الشريف قبل أن يبدأ طريق البطولة خلال فيلم «حتى آخر العمر».

أفلام خالدة في السينما المصرية

وقدم عبدالعزيز مجموعة خالدة من الأفلام والمسلسلات، حيث شارك في عدد من كلاسيكيات السينما المصرية وقدم أفلام صنٌفت ضمن أفضل أفلام السينما المصرية مثل البرئ وإعدام ميت والعار.

وفي الثمانينات شارك عبدالعزيز في بطولة مسلسل «رأفت الهجان» بأجزائه والذي حكى عن سيرة عميل المخابرات المصري رأفت الهجان.

وقدم عبدالعزيز خلال مسيرته 118 عملًا فنيًا بين السينما والدراما والتلفزيون والمسرح، ورحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016 عن عمر يناهز 70 عامًا، وله من الأبناء محمد ويعمل منتج وممثل وكريم ويعمل ممثل وزوجته الإعلامية بوسي شلبي.