تامر حسني يشارك عائلته أغنية «بحبك» خلال حفل الجامعة الأمريكية «فيديو»

أحيا الفنان تامر حسني ومطرب حفل غنائي ضخم مساء الجمعة داخل الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس.

ورفع حفل تامر حسني شعار كامل العدد بعد نفاد جميع تذاكر الحفل، والتي طرحت منذ أسابيع وانتهت بعد ساعات قليلة من طرحها.

وتداول محبو وجمهور تامر حسني فيديو له خلال الحفل وهو يغني أغنيه «بحبك» بصحبة ابنتيه تاليا وأمايا، وزوجته بسمه بوسيل على المسرح، إذ صعدت ابنتاه أولًا ثم بدأ ينادي: «فين امكم تعالي يا بسمة» لتصعد هي الأخرى.

كما نشرت بسمة بوسيل الفيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلقت عليه قائلة: «العائلة شئ»

تامر حسني ينتهي من تصوير فيلم بحبك

وأعلن الفنان تامر حسني، منذ أيام الانتهاء من تصوير فيلم بحبك، والذي يخوض من خلاله تجربة التأليف والإخراج والتمثيل معًا، ويشاركه البطولة نخبه من نجوم الكوميديا، ومن المقرر عرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم «بحبك» تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وبطولة عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وأحمد عزمي، ومدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا».

تامر حسني يشكر صناع فيلم بحبك

وعقب انتهاء تصوير فيلم بحبك حرص تامر حسني علي شكر صناع العمل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر لجميع أبطال وصناع فيلم بحبك، حيث نشر تامر مجموعة صور من كواليس انتهاء التصوير وعلق عليها قائلًا: «خلصنا تصوير فيلم بحبك ومن قلبي شكراً لكل أبطال وصناع العمل فيلم بحبك إن شاء الله قريباً بعيد الأضحى».