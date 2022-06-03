تامر حسني ينشر فيديو «بروفات» حفل الجامعة الأمريكية

نشر الفنان تامر حسني، كواليس بروفات استعداده لحفل الجامعة الأمريكية الذي يحيه مساء اليوم، في الجامعة الأمريكية، من خلال مقاطع فيديو توضح تفاصيل الرقصات والاستعراضات التي سيشهدها حفل اليوم، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

تامر حسني يتدرب على استعراضات مختلفة للحفل

وتضمن مقطع فيديو، جزء من أغنية إنتي صعبة، وقيام الفرقة المصاحبة له بأداء عدد من الرقصات، وأداء تامر حسني، لبعض الاستعراضات التي من المقرر تأديتها في الحفل، مع إلقاء الميكروفون في الهواء ثم الإمساك به سريعًا.

واختتم تامر حسني الفيديو الذي ظهر فيه، في نفس المكان الذي من المقرر له إحياء حفل الليلة من خلاله بقوله: «أشوفكم في الحفلة إن شاء الله».

حفل الجامعة الأمريكية مساء اليوم

كما نشر مقطع فيديو آخر، ظهر خلاله وهو يتفقد المكان الذي من المقرر إحياء حفل الليلة من خلاله، والوقوف على كافة التفاصيل والاستعدادات، معلقًا عليه بقوله: «بروڤات حفل الفنان تامر حسني في الجامعة الأمريكية».

وانتهى تامر حسني، من تصوير فيلم بحبك، والذي يخوض من خلاله تجربة التأليف والإخراج والتمثيل معًا، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، هدى المفتى، مدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا».

ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ونشر صور وفيديوهات عبر «السوشيال ميديا»، خلال احتفال أسرة الفيلم بانتهاء التصوير، وعبرت هنا الزاهد عن سعادتها للعمل مع تامر حسني في الفيلم، وتأكيدها أنه من الشخصيات التي تحبها.