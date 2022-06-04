وفاة شخص وإصابة نجله في حريق شقة بالإسماعيلية: سقطا من الشرفة

لقى شخص مصرعه وأصيب نجله بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، نُقل على إثرها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج لقفزهما من الطابق الخامس، هربًا من حريق اندلع في وحدتهم السكنية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في وحدة سكنية في الطابق الخامس في مدينة المستقبل التابعة لدائرة مركز أبوصوير.

انتقال الحماية المدنية

ودفع اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق نجحت في السيطرة عليه، ومنع امتداده إلى باقي الوحدات.

وقال شهود عيان أن الأب حاول التشبث في شباك أحد الغرف بسبب اشتعال الشقة بالكامل، وعدم قدرته على الخروج من الباب، إلا أنه سقط وتوفى على الفور.

وتعرض نجله للسقوط من الشرفة أيضًا إلا أنه أصيب بجروح في الرأس، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

اشتعال الشقة بالكامل

وقالت المصادر الأمنية إن المعاينة الأولية تشير إلى اشتعال الشقة بسبب ماس كهربائي، مشيرة إلى اشتعال المحتويات بالكامل.

وأضافت أن الحريق وصل إلى الغرفة التي حاول المتوفى التشبث في النافذة الخاصة بها، إلا أنه سقط بسبب ارتفاع الحرارة وعدم تحملها وتوفى أسفل المنزل.