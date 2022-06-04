حريق هائل داخل شقة سكنية بأكتوبر.. ووقوع حالات اختناق

تسيطر قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، فضلًا عن الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى، إذ أصيب عدد من الأشخاص بحالات اختناق نتيجة الأدخنة، ولم يسفر الحريق عن وجود أي وفيات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف.

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء

وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى مكان حريق الشقة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل المصابين الذين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الأدخنة المتصاعدة من الحريق، ولكن لم يسفر عن أي حالات وفاة أو إصابات خطيرة.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة، وجاري سؤال شهود العيان على الحريق، لبيان أسباب نشوبه.