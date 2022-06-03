الحماية المدنية تسيطر على حريق بسيارة مواد بترولية في مصر الجديدة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بإحدى عجلات سيارة محملة بالمواد البترولية قبل انفجارها في منطقة مصر الجديدة.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بإحدى عجلات سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أمام عقار رقم 3 كائن بشارع أبو بكر الصديق بالقرب من مطلع كوبري المحكمة بمنطقة مصر الجديدة.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق، ودفعت الحماية المدنية بثلاث سيارت إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتشاره والتسبب في انفجار ضخم وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.