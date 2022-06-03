الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقة سكنية بمنطقة وسط البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية كائنة بشارع شريف بمنطقة وسط البلد دون وقوع إصابات.

بلاغ بحريق شقة

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق بإحدى الشقق السكنية في شارع شريف بمنطقة وسط البلد، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

النيابة العامة تنتدب عناصر الأدلة لمعاينة آثار الحريق

وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث، وانتدبت لجنة من عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق والتعرف على مدى إمكانية وجود شبهه جنائية من عدمه حيال اشتعال الحريق، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال نشوب الحريق، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها لمعرفة أسباب اشتعال الحريق، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.