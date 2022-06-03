إصابة 7 أشخاص في حريق كبير بمصنع كيماويات بالهند

أصيب 7 أشخاص، جرّاء حريق كبير وانفجارات، في مصنع كيماويات «ديباك نتريت» في ولاية جوجارات الواقعة غربي الهند، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «برس ترست» الهندية.

من جانبها، أشارت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، إلى دوي انفجارات من مكان الحادث، سُمع على بعد عدة كيلومترات، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

Gujarat An explosion, followed by fire, occurred at Deepak Nitrite Company in Nandesari GIDC in Vadodara. Details awaited. — ANI (@ANI) June 2, 2022

الحريق يجتاح قسما من المصنع

وأوضحت السلطات الهندية في بيان، إن الحريق اجتاح قسمًا من مصنع كيماويات في منطقة صناعية على مشارف فادودارا، فيما جرى إجلاء 700 شخص يعيشون في الجوار إلى مكان آمن، بينما هرعت العديد من سيارات الإطفاء الى مكان الانفجار.

«ديباك نتريت» الهندية تنتج الكيماويات الزراعية

ونشرت السلطات الهندية، فريقًا مكونًا من 25 شخصًا، من بينهم 15 طبيبًا، فيما قالت شركة «ديباك نتريت»، إنها تراقب الوضع عن كثب، وأن سلامة الموظفين والأشخاص في المنطقة المجاورة لها الأولوية القصوى.

وأشارت الشركة الهندية، إلى أن فرقها تعمل بالفعل على الأرض لتسهيل كل دعم ممكن، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وتنتج شركة «ديباك نتريت» الهندية مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية، بما في ذلك كيماويات زراعية وأصباغ ومطاط ومستحضرات صيدلانية.