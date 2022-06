إصابة 7 أشخاص في حريق كبير بمصنع كيماويات بالهند

أصيب 7 أشخاص، جرّاء حريق كبير وانفجارات، في مصنع كيماويات «ديباك نتريت» في ولاية جوجارات الواقعة غربي الهند، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «برس ترست» الهندية.

من جانبها، أشارت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، إلى دوي انفجارات من مكان الحادث، سُمع على بعد عدة كيلومترات، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

Gujarat An explosion, followed by fire, occurred at Deepak Nitrite Company in Nandesari GIDC in Vadodara. Details awaited.