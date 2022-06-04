كوارث حول العالم في ساعات.. زلزالان بالمكسيك والعراق وحالات تسمم بالأردن

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث مهمة، كان من أبرزها، الزلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، الذي ضرب جنوبي المكسيك، كما شهدت «محافظة السليمانية»، زلزال بقوة 3.2 درجة دون تسجيل إصابات جراء الهزة الأرضية، فيما شهد الأردن، 35 حالة اشتباه بالتسمم في مدينة «جرش» الواقعة شمالي غربي من المملكة الأردنية الهاشمية

وضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر على ساحل المحيط الهادئ جنوبي المكسيك، دون الإبلاغ عن وقوع دمار أو ضحايا.

وقالت «هيئة رصد الزلازل الوطنية»، إن الهزة تم رصدها على بعد 82 كيلو متر جنوب شرقي مدينة «سيوداد إيدالجو» بولاية تشياباس، في جنوب غربي البلاد، فيما بؤرة الزلزال بعمق 10 كيلومترات.

الزلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر

وضرب زلزال، مساء أمس الجمعة، بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، شمال قضاء بنجوين من «محافظة السليمانية» الواقعة في إقليم «كردستان العراق»، وقالت هيئة «الأنواء الجوية» العراقية، إنه لم يتم الشعور بالهزة من المواطنين بالمنطقة.

وأشارت الهيئة العراقية، إلى عدم تسجيل أي إصابات، فيما دعت وزارة النقل في بيان، العراقيين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الأردن، أصيب 35 شخص بحالة اشتباه بالتسمم، غادرت جميعها باستثناء 4 حالات تتلقى العلاج، وحالتهم مستقرة في مستشفى «جرش» الحكومي، وأوضح محافظ المدينة الأردنية محمد أبو رمان، أن نتائج عينات 35 شخصا اشتبه بإصابتهم بالتسمم وعاملين في منشآت غذائية، ستظهر اليوم السبت.

محافظ جرش: النتائج الأولية تشير إلى إصابتهم ببكتيريا «إي كولاي»

وأضاف أبو رمان، إلى أن النتائج الأولية تشير إلى إصابتهم ببكتيريا «إي كولاي» التي تتواجد غالبا بمصادر المياه، واشار المسؤول الأردني، إلى إيقاف عمل عدد من المنشآت في المحافظة احترازيا للتقصي عن مصدر البكتيريا.

وفي سلوفاكيا، الواقعة في وسط أوروبا، أصيب 74 شخصا، جراء اصطدام قاطرة بقطار ركاب بالقرب من مدينة «جيلينا» شمال غربي البلاد، فيما وزير النقل السلوفاكي أندريه دوليجال، إلى مكان الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

القطار كان يقل على متنه 100 شخص

وكان القطار يقل على متنه 100 شخص وقت الحادث الذي وقع بالقرب من «بلدة فروتكي» شمال غربي سلوفاكيا، وفاق لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وأوضحت الشرطة السلوفاكية في بيان، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن 59 شخصًا، أصيبوا بجروح طفيفة و 11 إصابات متوسطة و 4 إصابات بليغة، مشيرة إلى نقل 34 شخصًا إلى المستشفيات القريبة.

وعلقت السلطات السلوفاكية، حركة القطارات في المنطقة، فيما عكفت الشرطة على دراسة ملابسات وأسباب الحادث.