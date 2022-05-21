حوادث وكوارث حول العالم: تسمم غذائي يضرب مدرسة فرنسية.. وصقيع جنوبي البرازيل

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث وكوارث، كان من أبرزها ما شهدته إحدى المدارس في فرنسا من حالات تسمم جماعي في كافيتريا، فيما شهدت البرازيل، حالة من الصقيع والجليد في جنوبي البلاد.

وأعلنت وسائل إعلام فرنسية، وقوع حالة تسمم جماعي في كافيتريا بمدرسة في بلدية «شاتينيت مالابري» الواقعة شمال فرنسا، مشيرة إلى إصابة 363 طالبا و20 بالغًا بتسمم جماعي.

340 حالة تسمم في المرحلة الثانوية

وتوزعت حالات التسمم «23 في المرحلة الابتدائية و340 في المرحلة الثانوية و20 معلمًا ومشرفًا»، وأوضحت إذاعة «فرنسا بلو» الفرنسية، أن حالات التسمم، وقعت، أمس الأول الخميس، مضيفة أن الطلاب والمعلمون وموظفو المدرسة الآخرون عانوا من الغثيان وآلام البطن والقيء أو الإسهال.

وأشارت «فرنسا بلو»، إلى نقل 3 قاصرين إلى المستشفى، فيما أغلقت السلطات الفرنسية، غرفة الطعام في المدرسة.

وفي البرازيل، ضربت حالة من الصقيع والجليد صباح أمس الجمعة، في مناطق جنوبي البرازيل وتركزت معظمها في ولاية سانتا كاتارينا، وأجزاء من ريو جراندي دو سول، فيما بلغت درجات الحرارة الأكثر انخفاضًا ما بين 2 و6 درجات مئوية.

وكانت محاصيل البن وقصب السكر والخضروات والقطن والذرة الأكثر تضررًا جراء الطقس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

842 سجينا بينهم سيدتان في سجون المغرب بتهم متعلقة بالإرهاب

وفي المغرب، أعلنت مندوبية إدارة السجون، عدد المعتقلين الموقوفين بجرائم تتعلق بالتطرف والإرهاب، بلغ 842 سجينا بينهم سيدتان، حتى يوم 16 مايو الجاري، موضحة في إحصائيات، أنه من بين الموقوفين 767 سجينًا موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، 75 سجينا لتيار السلفية الجهادية.

وفتحت السلطات بمدينة «أسفي»، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، تحقيقًا قضائيًا، لتحديد أفعال إجرامية منسوبة لشرطي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب المتعمد لسيدة والسكر العلني.

وفي العراق، ألقت القوات الأمنية، القبض على 14 مطلوبا بينهم متهم وفق المادة 4/إرهاب، وضبط كمية من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة في العاصمة «بغداد»، وقالت خلية «الإعلام الأمني»، إنه جرى ضبط متهمين اثنين ضبط بحوزتهما 100 جرام من «مادة الكريستال» المخدرة.

وأشارت الخلية الأمنية في بيان، إلى أن القوات تمكنت من القبض على متهم يتاجر بالأعضاء البشرية في منطقة القدس.

وفي ليبيا، قررت النيابة العامة، حبس موظفَين في وكالة مصرفية بمستشفى طرابلس المركزي تابعة للبنك التجاري الوطني احتياطيا، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس مبلغ يفوق 29 مليون دينار ليبي.