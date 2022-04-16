زلزال يضرب شمال غربي سوريا.. وغرق سفينة قبالة سواحل «قابس» التونسية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة احداث، منها الزلزال الذي ضرب مدينة «حلب» السورية دون الإبلاغ عن وقوع أضرار، فيما تعرضت سفينة شحن تجارية قادمة من غينيا الاستوائية قبالة سواحل «قابس» التونسية.

وضرب زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب مدينة «حلب» الواقعة شمال غربي سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الهزة الأرضية وقعت على عمق 2.9 كيلو متر

وقال «المرصد الوطني للزلازل» السوري، إن الهزة الأرضية كانت على عمق 2.9 كيلو متر، وحدثت في التاسعة و54 دقيقة بالتوقيت المحلي «08:54 مساء بتوقيت القاهرة».

وأشار «المرصد الوطني للزلازل»، إلى أن الهزة تبعد مسافة 66 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلب.

وأشار «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»، إلى رصد زلزالا قوته 3.7 درجات على مقياس ريختر كان على مسافة 66 كيلومتر جنوب غربي حلب و21 كيلومتر جنوب شرق إدلب.

وفي يوليو من العام الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر غرب «دير الزور» السورية، وشعرت بـ الهزة في ذلك الوقت عدد من المناطق من سوريا وغرب العراق وأجزاء من شرق الأردن.

وفي تونس غرقت سفينة شحن تجارية قادمة من غينيا الاستوائية متجهة إلى مالطا في المياه الإقليمية قبالة سواحل«قابس» التونسية، وكانت محملة بحوالي 1000 طن من الوقود.

إنقاذ طاقم السفينة المكون من 7 أفراد

وقال مصدران لوكالة «رويترز» للأنباء، إن البحرية التونسية، أنقذت كل أفراد طاقم السفينة المكون من 7 أفراد على بعد حوالي7 أميال من الميناء التجاري في قابس بعد تسرب المياه داخلها.

أعلن مركز «المصالحة الروسي» في سوريا أن الدفاع الجوي السوري، مستخدمة نظام «بوك إم 2 أيه» الصاروخي الروسي الصنع، أسقط صاروخا واحدا من الصاروخين الموجهين اللذين أطلقهما طيران الاحتلال الإسرائيلي على دمشق، يوم الخميس الماضي.

وفي العراق، نفت خلية الإعلام الأمني، أنباء متداولة بشأن سقوط ضحايا جراء قصف طائرة مسيرة موقعا لـ «الحشد العشائري» بمدينة نينوى في شمال العراق.

السلطات الأمنية السعودية تحبط تهريب أكثر من 141 ألف حبة «كبتاجون»

وفي السعودية، تمكنت السلطات الأمنية، أمس الجمعة، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 141 ألف حبة «كبتاجون»، تم العثور عليها مخبأة في أمتعة راكبين اثنين قدما إلى المملكة بقصد أداء العمرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي «مكة المكرمة» و«المدينة المنورة»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنبءا السعودية الرمسية «واس».

وفي باكستان، قتل 7 جنود من الجيش، خلال هجوم شنته عناصر إرهابية، على موكب عسكري في منطقة «إيشام» بالقرب من الحدود المشتركة مع أفغانستان، فيما قتلت قوات الجيش الباكستاني، 4 من الإرهابيين.

وفي السويد، اندلعت أعمال شغب عنيفة في مدينة «أوريبرو» وسط البلاد مع مهاجمة محتجين الشرطة قبل مظاهرة مزمعة لـ «اليمين المتطرف».

وأضرم المحتجون، النار في 4 سيارات شرطة، فيما أصيب ما لا يقل عن 4 من أفراد الشرطة وشخص واحد بجروح، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي كوسوفو، دانت السلطات، سلسلة الهجمات المسلحة الأخيرة التي استهدفت الشرطة واستخدمت فيها بنادق آلية وقنابل يدوية، بالقرب من بلدية «زوبين بوتوك»، على مسافة شمال عاصمة البلاد «بريشتينا».

وقال وزير داخلية البلاد، شيلال سفيكلا، إن أيا منالهجمات التي كانت تهدف لإرهاب عناصر الشرطة أو القضاء عليهم لم ينجح في تحقيق هدفه.