أنغام تتصدر «التريند» في السعودية بـ«هاشتاج» جديد

تصدرت المطربة أنغام خلال الساعات القليلة الماضية «التريند» في السعودية بعد إطلاق جمهورها ومحبيها في السعودية «هاشتاج» يحمل عبارة: «أجر وعافية أنغام».

ووصلت أمس أنغام إلي جده لإحياء أول حفل غنائها لها بعد أزمتها الصحية حيث خضعت مؤخرا لعمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف والثانية في رسغ اليد.

أنغام بحامل طبي

ونشرت أنغام أمس عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صورًا لها من داخل الطائرة في أثناء سفرها لجدة وظهرت أنغام في كابينة القيادة، وعلقت على الصور قائلة: «سُقت الطيارة بإيد واحدة، شكراً لطاقم الطائرة السعودية للطفكم وحسن استقبالكم أنغام في جدة»، وانهالت تعليقات الجمهور والمتابعين على المنشور بالشفاء العاجل والصحة.

حفل أنغام في جده

ويشهد حفل في جده والمقرر أن تحييه اليوم أنغام عودة لنشاطها الفني بعد فترة إجازة بأمر الأطباء، وهذا الحفل يعد أول ظهر لأنغام امام الجمهور بعد أزمتها الصحية.

وحرصت أنغام للترويج لهذا الحفل قبل إقامته بفترة طويلة، إذ نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليها: «جمهور جدة الغالي موعدنا يوم 4-6 ضمن حفلات موسم جدة، تطرح التذاكر غدا الساعة 9 مساء، أشوفكم قريبًا».

كما حرصت أنغام على مشاركة جمهورها في اختيار الأغاني المقرر غنائها خلال الحفل من خلال تدوينة عبر حسابها بموقع التدوينات القصير «تويتر» قالت فيها: «أنغام في جدة‬⁩ .. شاركوني بالأغاني اللي تحبوا تسمعوها في الحفلة».

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية لوحة باهتة من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.