النيابة تستمع لشهود وسكان عقار حريق «شقة» بمدينة السادس من أكتوبر

تستمع النيابة العامة، إلى أقوال عدد من الشهود وسكان العقار الذي نشب فيه حريق هائل داخل إحدى الشقق، بالحي الـ12 بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، للوقوف على أسباب الحريق، فضلًا عن مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة حول العقار، لبيان ما إذا كان الحريق بفعل فاعل من عدمه.

السيطرة على الحريق

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، فضلًا عن الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى، إذ أصيب عدد من الأشخاص بحالات اختناق نتيجة الأدخنة، ولم يسفر الحريق عن وجود أي وفيات.

عملية التبريد

وأجرت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن الجيزة، عملية التبريد في الشقة السكنية التي نشب فيها حريق، منذ قليل، وذلك لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، بالحي الـ12 بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعدما تمكنت من السيطرة على الحريق بشكل كامل، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

بداية الواقعة.. إخطار إلى مديرية الأمن

بداية الواقعة عندما، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف.

إصابة عدد من السكان بحالات اختناق

وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى مكان حريق الشقة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل المصابين الذين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الأدخنة المتصاعدة من الحريق، ولكن لم يسفر عن أي حالات وفاة أو إصابات خطيرة.

تحرير محضر

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة، وجار سؤال شهود العيان على الحريق، لبيان أسباب نشوبه.