تدريب 9 آلاف قيادة محلية بقرى حياة كريمة.. المرحلة الثانية تنطلق اليوم

تطلق وزارة التنمية المحلية، اليوم، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية في قرى مشروع تطوير الريف ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لتنفيذ أكبر برنامج تدريبي للكوادر استعدادًا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

14 دورة تدريبية

وأكّدت وزارة التنمية المحلية في تقريرها أنَّ المرحلة الثانية تتضمن 14 دورة تدريبية، وتشمل رؤساء المراكز ونوابهم التي تشهد مبادرة «حياة كريمة»، وتنطلق من 4 إلى 9 يونيو الجاري، ودورة تدريبية في الفترة من 4 إلى 7 يونيو للقيادات الوسطى، إضافةً إلى 11 دورة تدريبية في الفترة من 11 لـ30 يونيو لرؤساء الوحدات القروية بمشاركة 409 متدربين وتتمّ الدورات على يد مختصين ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولي للاتحاد بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

مجمعات الخدمات الحكومية

يتمّ التعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط إلى جانب الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستهداف 9 آلاف كادر محلي بإحداث تأهيل شامل لكوادر الوحدات القروية بإجمالي 6 آلاف موظف من الإدارة المحلية، و3 آلاف موظف في التموين والتضامن الاجتماعى ممن سيتمّ نقلهم للعمل في مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة داخل قرى «حياة كريمة».

ويجرى التدريب على التحول الرقمي وتقديم خدمة متطورة والردّ على تساؤلات المواطنين وطلبات بشكل سريع، والالتزام بكل معايير التطوير لخدمة 52 مركز إداري بالمحافظات يشمل 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة تستهدفها مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى لتمكين آليات الإدارة المحلية من الحفاظ على المستوى التنموي الذي ستصل إليه القرى واستدامة المرافق والخدمات التي يتمّ الاستثمار في إنشائها حالياً و تشغيلها بالجودة والكفاءة المطلوبة.