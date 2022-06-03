التنمية المحلية: نفذنا 2752 مشروعاً بإجمالي استثمارات 31,7 مليون جنيه

وافق صندوق التنمية المحلية مؤخرا على تمويل 703 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 20 محافظة، بتمويل 8,2 مليون جنيه، بينها 6,8 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، و1,4 مليون مشاركة في تنفيذ المشروعات، وبذلك يبلغ عدد المشروعات التي مولها الصندوق منذ بدء العام المالي الجاري 2752 مشروعا باستثمارات 31,7 مليون جنيه.

أعلن ذلك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة الهادفة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، والتي تساهم في تشغيل الشباب بما يقلل من نسبة البطالة، ويساعد في سد احتياجات السوق المحلية، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المنتجات المعروضة.

دعم التنمية الاقتصادية

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه خطة عمل صندوق التنمية المحلية لتحقيق أهداف الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية بقرى محافظات الصعيد، والارتقاء بجودة حياة أهل الصعيد، وأيضا قرى مبادرة «حياة كريمة»، وتحقيق التنمية المستدامة بها من خلال خلق فرص عمل حقيقية، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لنجاح المشروعات.

وأشار إلى أن محافظات الوجه القبلي حظيت بـعدد 1520 مشروعًا بنسبة تتجاوز 55% من إجمالي عدد المشروعات، بتمويل 16,5 مليون جنيه بنسبة 52% من إجمالي الاستثمارات التي نفذها الصندوق في جميع المحافظات.

مشروعات الصندوق

وأشار «شعراوي»، الى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وأعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته، مؤكدا أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب في بدء حياة مهنية، خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار.

وقال الوزير إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، كاشفا أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات حيث نفذت 655 مشروعاً باستثمارات 5,4 مليون جنيه، تليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 401 مشروعًا وإجمالي استثمارات تجاوزت 5 ملايين جنيه، وبنى سويف بـ 205 مشروعات باستثمارات 3,5 مليون جنيه، ثم سوهاج بـ 201 مشروعاً بإجمالي استثمارات 2 مليون جنيه، ثم الفيوم بـ 193 مشروعاً باستثمارات 2,2 مليون جنيه.

تمكين المرأة

ولفت الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية أولى اهتمامًا بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري خلال العام المالي الحالي 2021/2022 ، لتتجاوز نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة 67%، و تتمكن من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، كما أن النسبة وصلت 100% في محافظة الإسماعيلية، وبلغت 85% في محافظة شمال سيناء، و 83% في سوهاج، وزادت النسبة عن 75%بمحافظات الوادي الجديد والجيزة وقنا مشيراً الى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال المعارض التي تنظمها الوزارة أو تشارك فيها، وتسويق المنتجات التراثية والحرفية واليدوية المتميزة من خلال منصة «أيادي مصر»، ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

تشجيع الشباب

وأضاف الوزير أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار، ودعم القري المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع في إقامة الصناعات التكاملية بالريف، مشيرا إلى أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات، بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية في مجال الإقراض، وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها.