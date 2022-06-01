التنمية المحلية توجّه المحافظين بمتابعة منظومة توريد القمح وحل الأزمات

وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لمنظومة توريد الأقماح على أرض المحافظات، وتذليل المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التوريد مع المزارعين سواء في الصوامع أو أماكن التجميع أو الشون، بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديريات التموين والزراعة وباقي الجهات الأخرى، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتوصيات وقرارات اجتماع مجلس المحافظين، أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ ملف توريد القمح كان على رأس الملفات التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع المحافظين خلال الاجتماع أمس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيري التموين والزراعة، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

توريد القمح للحكومة

وأشار اللواء محمود شعراوي، خلال الاجتماع إلى الجهود الكبيرة للمحافظات على مدار اليوم، لحثّ المزارعين على توريد الأقماح للوصول الى الكميات المستهدفة، مشيرا إلى أنّه سيتواصل مع وزيري التموين والزراعة، لتذليل أي عقبات تم رصدها على أرض الواقع خلال عملية توريد القمح بالمحافظات خلال الفترة الماضية، خاصة بعد استعراض عدد من المحافظين لبعض المشكلات في هذا الشأن.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ هناك لجان مشتركة من الوحدات المحلية والتموين والز، تنفذ حملات لحث المزارعين على توريد الأقماح في الأماكن الرسمية للدولة، سواء صوامع أو شون أو مطاحن وغيرها من الأماكن المخصصة لذلك.

تيسيرات للمزارعين لتوريد القمح

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية مراجعة الكميات المستهدفة بكل محافظات بالكميات التي يتم توريدها يوميا، لتحقيق المستهدف والمعلن عنه بكل محافظة خلال الفترة الماضية، مع تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد وصرف المبالغ المالية المستحقة لهم خلال 24 ساعة.

ووجّه وزير التنمية المحلية، المحافظات، باستمرار الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لمنع أي تداول للأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنّ اجتماع مجلس المحافظين شهد استعراض آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، مشيرا إلى أنّ رئيس الوزراء أثنى على جهود المحافظات في متابعة الملف مؤخرا.

نسب التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ معدلات ونسب التعديات على الأراضي الزراعية انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نظرا للجهود والمتابعة اليومية ومرور اللجان من المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، وشدد الوزير على أهمية بذل كل الجهود الممكنة من المحافظات للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع أي تعديات وإزالتها في المهد والتعامل الفوري مع أي حالات تعد جديدة وغير قانونية عبر منظومة المتغيرات المكانية.