التنمية المحلية: مبادرة «ايجى ترك» لتشغيل الشباب مستمرة 5 سنوات مقبلة

تواصل الحكومة العمل على دعم مشروعات الشباب ومواجهة البطالة، عبر مبادرة «ايجى ترك»، أو عربات الطعام المتنقلة التي دشنتها وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة، لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تقنين وضع الشباب وتوفيرعربات طعام متنقلة وإصدار التراخيص اللازمة للقضاء على أى مظاهر عشوائية بالشوارع والميادين.

تشجيع ثقافة العمل الحر

وأشار تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية أن مبادرة «ايجى ترك»، مستمرة على مدار 5 سنوات مقبلة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، لافتة إلى تنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة من خلال المبادرة ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال، وحاليا يوجد أكثر من ألف طلب تم قبولها بشأن إقامة مشروع عربات الطعام المتنقلة بعدد من المحافظات ويتم التنسيق المستمر مع سلامة الغذاء وإدارة المرور.

تشغيل الشباب والمرأة

وأكدت وزارة التنمية المحلية وجود أكثر من برنامج لتشغيل الشباب والمرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لمن يرغب أو لديه فكرة إقامة مشروع من المشروعات الصغيرة حيث يقدم برنامج «مشروعك»، و«صندوق التنمية المحلية»، التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة، ويمكن التقديم من خلال 260 مقرا لبرنامج مشروعك على مستوى الجمهورية ويتم تقديم التمويل والمساعدة في إعداد دراسة الجدوى والعمل على توفير فرص تدريبية للمتقدمين، كما يتم إتاحة معارض لتسويق المنتجات عن طريق مبادرة أيدى مصر للترويج للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي.

وأوضحت أن هناك لجنة لإدارة مبادرة ايجى ترك من التنمية المحلية والشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لمتابعة كل ما يتعلق بالتقديم وفرزالطلبات ومتابعة التراخيص والمواقع الخاصة بإقامة مشروع عربات الطعام داخل المحافظات.