شبكة «أخلاقيات البحث العلمي» تعتمد لجنة مركز بحوث الإشعاع.. الأولى في مصر

أعلنت هيئة الطاقة الذرية أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالطاقة الذرية تتسلم غدا شهادة اعتمادها كأول جهة علمية معتمدة في مصر من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

أول جهة علمية يتم اعتمادها في مصر

واشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان الي أن الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمى ENREC تم إنشاؤها منذ عام 2008 كمنظمة غير حكومية غير هادفة للربح، تتبع الجمعية المصرية لتنمية الخدمات الصحية، وهي تهدف إلى التنسيق بين لجان اخلاقيات البحث العلمى فى مصر وزيادة تبادل المعلومات والسياسات والموارد الفكرية واستعراض الاستراتيجيات التنفيذية للجان، ما سيؤدي إلى تعزيز حماية الخاضعين للتجارب السريرية و لتوحيد الرؤية المستقبلية وصياغه القواعد و اللوائح المرجعيه الوطنية للابحاث السريرية لتكون متسقة مع المعايير الدولية لجودة الابحاث.

اضافت هيئة الطاقة الذرية ان الشبكه قامت بتسجيل حوالي 40 لجنة لأخلاقيات البحث العلمى من مختلف الكليات والمعاهد البحثية منذ تأسيسها، وبدأت منذ العام الحالي في إجراءات اعتماد هذه اللجان وتعتبر لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بالطاقة الذرية أول جهة علمية يتم اعتمادها في مصر من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

مطابقة الأبحاث لأخلاقيات البحث العلمي

قال الدكتور محمود محمد أحمد محمود أستاذ الوراثة الخلوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع ورئيس لجنة اخلاقيات البحث العلمي بالمركز، أن اللجنة تم تشكيلها بالمركز منذ فبراير 2017، بهدف دعم جميع الباحثين بالهيئة والمراكز البحثية والجامعات في النشر العلمي حيث أن شهادة اللجنة تعتبر مطلباً الزامياً من متطلبات النشر العلمي المحلي والدولي للحصول على مطابقة الأبحاث لاخلاقيات البحث العلمي .

وأكدت الدكتورة سحر اسماعيل رئيس مركز بحوث تكنولوجيا الاشعاع بأن حصول اللجنة على الاعتماد من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي يؤكد على أهميتها ومدى رصانة وكفاءة اعضائها بالإضافة إلى التزامها بتطبيق جميع المعايير الدولية والمحلية في هذا المجال، وكذلك اعتمادها من عدة جهات دولية لذا يجيء هذا الاعتماد كأول لجنة يتم اعتمادها على مستوى الجمهورية تأكيداً على جدارتها .

وسوف تقام احتفالية غداً بمقر هيئة الطاقة الذرية يحضرها الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، والدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية والدكتورهداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي اضافة الي حضورجميع اعضاء لجنة اخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع ولفيف من أعضاء الشبكة وعلماء الهيئة.