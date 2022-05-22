الطاقة الذرية: كتاب جديد عن التغيرات المناخية في أفريقيا.. مترجم لـ5 لغات

أعلنت هيئة الطاقة الذرية عن صدور كتاباً جديداً من تأليف الدكتور سمير أنور الجمل، أستاذ الهيدرولوجيا البيئية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بعنوان «African Water Under Climate Change» والذي صدر باللغة الإنجليزية وتمت ترجمته إلى الألمانية والفرنسية والبرتغالية والبلجيكية والإيطالية.

الكتاب يشمل توضيح وأمثلة لبعض المشكلات الفعلية في أفريقيا

واشارت هيئة الطاقة الذرية، في بيان لها، إلى أن الكتاب يعالج أثر التغيرات المناخية على المصادر المائية في أفريقيا خاصة مناطق الشح المائي، وحول كميات المياه الواردة من الأمطار في المجاري المائية المشتركة بين الدول سواء كانت مياه سطحية أو جوفية.

وقالت هيئة الطاقة الذرية في البيان، إن الكتاب يشمل توضيحا وأمثلة لبعض المشكلات الفعلية في أفريقيا في هذا المجال، مثل مشكلة المياه بين مصر وإثيوبيا في مشروع سد النهضة، وبين الكاميرون ونيجيريا في بحيرة تشاد، وبين أنجولا ونامبيا وبوتسوانا في نهر أوكافانجو.

تطبيقات مميزة لاستخدام نظائر المياه في حل مشكلة تحديد أصل المياه

أشارت هيئة الطاقة الذرية إلى أن الدكتور سمير الجمل، نشر كتابين آخرين في عام 2021، الأول بعنوان «Remarkable Application of Isotope Hydrology» ويشتمل على تطبيقات مميزة لاستخدام نظائر المياه في حل مشكلة تحديد أصل المياه والعديد من المشكلات البيئية، وقد صدر أيضاً باللغة الإنجليزية لناشر ألماني، والكتاب الآخر وهو بعنوان «Ungauged Basin Hydrology (UBH)»، وهو يشمل إدماج طريقتين علميتين وهما نظائر المياه مع الهيدرومورفولوجيا في معرفة رد فعل الأحواض المائية غير المجهزة في معرفة سلوكها وقت الأمطار للاستفادة منها في التنمية المستدامة.

النشر العلمي في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وقالت هيئة الطاقة الذرية إن الكتاب صدر باللغة الإنجليزية لناشر سويدي لافتا إلى أن وقد أثنى الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية أثنى على مجهودات الدكتور سمير الجمل في مجال النشر العلمي، وخاصة في مجالات بحوث وتطبيقات الهيدرولوجيا البيئية، وأنه يمثل مثالا لشباب الباحثين بالهيئة لتحفيزهم على النشر العلمي في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.