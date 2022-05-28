«الطاقة الذرية» تعلن انتهاء تدريب المرشحين لشغل إدارة مكتبها بفيينا

أعلن الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، انتهاء البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه بالأكاديمية الوطنية للتدريب والخاص بتدريب المرشحين للعمل لإدارة مكتب هيئة الطاقة الذرية بفيينا.

اختيار قائمة صغيرة من أفضل 5 مرشحين

قال «الحاج» في تصريحات صحفية، إن الهيئة تتبع الشفافية التامة في إجراءات الإعلان عن شغل هذه الوظائف الدولية، حيث تم الإعلان عن الوظيفة وتم التقدم إليها وتم تشكيل لجنة لعقد اختبارات لجميع المرشحين برئاسة رئيس الهيئة، ثم تم اختيار قائمة صغيرة من أفضل خمسة مرشحين والمنطبقة عليهم جميع الشروط والتي تشمل الحصول على الدكتوراه، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، المعرفة بجميع أنشطة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا وغيرها من الشروط لشغل وظيفة تمثيل مصر في الخارج.

التنسيق بين رئاسة الهيئة بالقاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جدير بالذكر أن وظيفة المرشح هو التنسيق بين رئاسة الهيئة بالقاهرة «المنسق الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، البعثة الدبلوماسية المصرية بسفارة مصر بفيينا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بالنمسا.

ويتركز التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية على محاور أساسية وهي الأمان النووي والإشعاعي، الأمن النووي، تخطيط الطاقة، الطاقة النووية، التطبيقات الصناعية، تكنولوجيا الإشعاع، المياه، البيئة ، الغذاء، الزراعة، الصحة، وأخيراً تطوير المعرفة النووية.

أسماء المرشحين

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية أسماء المرشحين الخمسة طبقاً للترتيب الأبجدي هم «دكتور أسامة أحمد عبد القوي، دكتورة رويدة فايز حجازي، دكتور عامر محمود عامر، دكتور محمد فتحي كساب، ودكتور محمد طه عبد الرحمن الفرغلي».

التعامل مع الاختلافات الثقافية بشكل فعال

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بأنه قد تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا للخمسة مرشحين من هيئة الطاقة الذرية للعمل بمكتبها بفيينا بالنمسا بما يتناسب مع طبيعة عملهم متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في التدريب على النحو الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب والذي يليق بتمثيل مصر في المحافل الدولية.

ويتضمن البرنامج التدريبي دراسة الموضوعات الأتية: مهارات التواصل الفعال، والذكاء العاطفي والاجتماعي، ومهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي، كذلك التعامل مع الاختلافات الثقافية بشكل فعال، بالإضافة إلى دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية والقيادة الفعالة، وغيرها من الموضوعات المختلفة بما يتماشى مع طبيعة عملهم بالخارج وينعكس علي تمثيلهم للدولة المصرية في الخارج.

اختيار أنسب المرشحين لشغل الوظيفة

صرح الدكتور شريف الجوهري – المستشار الإعلامي للهيئة، بأن اللجنة العليا المشكلة لاختيار المرشح الأنسب للوظيفة ستعقد اجتماعها في الفترة القادمة برئاسة الاستاذ الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة لاختيار أنسب المرشحين لشغل الوظيفة من المرشحين الخمسة، ذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات شغل الوظيفة والتي ستبدأ من اول يوليو 2022 ولمدة عامين.