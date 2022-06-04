«التعاون الدولي» تعلن تفاصيل مشروع روابط في الغربية لتوظيف الشباب

أعلنت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل زيارتها لمشروع تشغيل مصر مشروع روابط، وذكرت الوزارة أنّها نظمت زيارة لمشروع «تشغيل الشباب في مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مشروع روابط مصر بمحافظة الغربية».

وأوضحت أنّ المشروع ينفّذ بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية، وهيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج في القاهرة، أرليد أوكسنيفاد مستشار ورئيس التنمية والتعاون التجاري بالسفارة، إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا و نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب بمصر «روابط»، وممثلي وزارة التعاون الدولي ومؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة.

مركز الفرعونية لتجميع الألبان

وتم تفقد مركز الفرعونية لتجميع الألبان بقرية بوريج، أحد المراكز التي يعمل على تطويرها مشروع روابط، من أجل تنمية سلسلة قيمة الألبان من المزارع إلى أن يصل إلى شركات تصنيع الألبان بالجودة القياسية ومن ثَم الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لصغار المزارعين، كما تم تفقد ورش عمل تدريب الشباب على ريادة الأعمال بمركز شباب القرية.

واختتمت الجولة بزيارة مواقع انشاء وحدات البيوجاز في عزبة حمودة التابعة لقرية كفر سنباط ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة وذلك بهدف مساعدة المُربين على الاستمرار على إتباع المُمارسات الزراعية الجيدة في رعاية ونظافة الحيوان.

مشروع «روابط»

يذكر أن مشروع «روابط» هو أحد المشروعات التي تعمل على تنفيذها منظمة العمل الدولية في مصر بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، وبتمويل من الحكومة النرويجية، ويعد المشروع أحد نتائج الشراكات الدولية التي تبرمها وزارة التعاون الدولي؛ لدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من تجارب منظمة العمل الدولية وخبراتها الطويلة في مجال تعزيز العمل اللائق في الاقتصاد الريفي، علاوةً على الاعتماد على المبادرات السابقة والجارية ذات التوجه الريفي المُنفذة في مصر والنهوض بها؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية من خلال تعزيز العمل اللائق وخلق الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، لتنمية قطاع سلاسل القيمة في العديد من القطاعات بالمجتمعات الريفية؛ من خلال استراتيجية ذات شقين الأول الدعم التقني المباشر؛ والثاني تنمية القدرات المؤسسية.