بشائر التنمية الاقتصادية.. 306 آلاف وحدة سكنية في المشروع القومي بالعام الجديد
كتب:
ولاء نعمة الله
09:31 م | الخميس 02 يونيو 2022
مجلس النواب ـ أرشيفية
بشائر عديدة شملها مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، فى ضوء الرؤية التي تقدمت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبرلمان.
77 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي
ونستعرض فى السطور التالية أبرز الأهداف التي تشملها خطة العام المالي الجديد:
- توفِير نَحْو 306 آلْاف وِحْدَة سكنيّة ضِمن المشروع القومي للإسكان.
- تَطوير أكثر من 15 ألف فدان مِن الـمناطِق غَيْر الـمُخطّطة
- 294 مِليار جنيه استثمارات قطاع الْإِسْكَان وخدمات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي
- تخصيص 294 مِليار جنيه استثمارات قطاع الْإِسْكَان و77 مِليار جُنَيْه لمشروعات الصَّرْف الصِحِي.
- توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد.
- الاستمرار فى تحسين جودةِ حياة المُواطن، وتحقيق التنميةِ الريفيةِ المُتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة
- تطبيق الحوافز والمُبادرات المَعنيّةِ بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر
- تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية لتعزيز مزيدٍ من فرص الاستثمار
- التركيز على إحلال المُنْتَج المحلي محل الواردات، وتخفيض نسب الاستيراد من الخارج
مخصصات التأمين الاجتماعي
- تنمية درجة الاكتفاءِ الذاتي من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع في الزراعات التعاقديةِ، والثروةِ الحيوانيّةِ
- تخصيص 176 مليار جُنَيْه للْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق لِتَنْفِيذ عديدٍ من المشروعات، منها مشروعي القِطَار الكهربي السَّرِيع، بِجَانِب خطّي المونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لـمترو الْأنْفَاق.
- توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة
- تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي
- 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة الـمعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها وقد تم تطبيقها منذ أبريل الماضى
- 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ المدنية.