بشائر التنمية الاقتصادية.. 306 آلاف وحدة سكنية في المشروع القومي بالعام الجديد

بشائر عديدة شملها مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، فى ضوء الرؤية التي تقدمت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبرلمان.

77 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي

ونستعرض فى السطور التالية أبرز الأهداف التي تشملها خطة العام المالي الجديد:

- توفِير نَحْو 306 آلْاف وِحْدَة سكنيّة ضِمن المشروع القومي للإسكان.

- تَطوير أكثر من 15 ألف فدان مِن الـمناطِق غَيْر الـمُخطّطة

- 294 مِليار جنيه استثمارات قطاع الْإِسْكَان وخدمات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي

- تخصيص 294 مِليار جنيه استثمارات قطاع الْإِسْكَان و77 مِليار جُنَيْه لمشروعات الصَّرْف الصِحِي.

- توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد.

- الاستمرار فى تحسين جودةِ حياة المُواطن، وتحقيق التنميةِ الريفيةِ المُتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة

- تطبيق الحوافز والمُبادرات المَعنيّةِ بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر

- تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية لتعزيز مزيدٍ من فرص الاستثمار

- التركيز على إحلال المُنْتَج المحلي محل الواردات، وتخفيض نسب الاستيراد من الخارج

مخصصات التأمين الاجتماعي

- تنمية درجة الاكتفاءِ الذاتي من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع في الزراعات التعاقديةِ، والثروةِ الحيوانيّةِ

- تخصيص 176 مليار جُنَيْه للْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق لِتَنْفِيذ عديدٍ من المشروعات، منها مشروعي القِطَار الكهربي السَّرِيع، بِجَانِب خطّي المونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لـمترو الْأنْفَاق.

- توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة

- تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي

- 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة الـمعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها وقد تم تطبيقها منذ أبريل الماضى

- 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ المدنية.