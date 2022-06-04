وظائف شاغرة في بنوك مصر والإسكندرية والتجاري الدولي.. الشروط والمؤهلات

كشف كل من البنك التجاري الدولي CIB وبنك مصر وبنك الإسكندرية عن حاجة كل منها لشغل وظائف داخل تلك المؤسسات المالية والمصرفية، مشيرًا كل منهما لعدد من المهام والمهارات والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في المتقدم للوظائف.

وظائف البنك التجاري الدولي

وفق الموقع الرسمي على الإنترنت للبنك التجاري الدولي فإن البنك في حاجة لـ وظيفة للعمل في بنك النمو بمحافظتي المنوفية والإسماعيلية بشروط هي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 0-1 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

- يجب أن يكون قادرًا على استخدام برامج الكمبيوتر الأساسية مثل Office والإنترنت والبريد الإلكتروني.

- التقديم يتمّ من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت.

وظائف بنك مصر

ونوه بنك مصر عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته لوظيفة مصمم المنتج الرئيسي بشروط هي:

- درجة البكالوريوس في التصميم أو ما يعادلها.

- 7-11 عامًا من الخبرة الإجمالية بما في ذلك خمس سنوات من الخبرة في التصميم.

- خبرة تصميم واسعة في بيئة المنتجات الرقمية.

- خبرة في تصميم منتجات استهلاكية عالية الجودة، بالإضافة إلى تمكين القدرة التجارية والأهداف من خلال التكنولوجيا.

- مبتدئ في ريادة الأعمال ويتمتع بدوافع ذاتية ولكنه أيضًا لاعب جماعي يتمتع بحضور احترافي.

- خبرة في إجراء بحث المستخدم واختبار قابلية الاستخدام واختبار A /B والنماذج الأولية السريعة.

- خبرة في أدوات النماذج الأولية (Marvel - Invision - Axure) وأدوات التصميم: (Sketch - Adobe CC Suite - Craft- Figma - Invision)، بالإضافة إلى أدوات البحث.

- محفظة تصميمات شاملة تركز على المستخدم التي تغطي مزيجًا من الويب والجوّال والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء.

- معرفة عملية تطوير البرمجيات الرشيقة.

- التقديم يتمّ بواسطة الموقع الرسمي للبنك على «لينكد إن».

وظائف بنك الإسكندرية

ومن خلال الحساب الخاص ببنك الإسكندرية على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى وظيفة أخصائي علاقات عامة أول

- من 3 إلى 5 سنوات خبرة في مجال العلاقات العامة والإعلامية.

- يفضل أن يكون مجال الخبرة في البنوك أو الاتصالات أو الوكالات.

- مهارات اتصال ممتازة.

- مهارات كتابة ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية.

- التقديم يتمّ عن طريق الموقع الرسمي للبنك على «لينكد إن».