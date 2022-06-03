«تنمية مهارات المرأة»: ملتقيات «شغلني» فرصة للفتيات الباحثات عن وظائف

قالت مي محمود مدير مركز تنمية مهارات المرأة، إن المجلس القومي للمرأة من المؤسسات الحكومية الشريكة بشركة «شغلني»، منذ أول ملتقيات التوظيف التي أقامتها الشركة للفتيات فقط، مشيرة إلى أن الملتقى يمثل فرصة كبرى للفتيات الباحثات عن وظائف تلائمهن وتلائم مؤهلاتهن والمناطق التي يقطنَّ بها.

الملتقى يعرض مشاريع العاملات في المأكولات والحرف اليدوية

وأضافت «محمود»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «نون القمة»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الملتقى يعرض مشاريع الفتيات العاملات في المأكولات والحرف اليدوية، «الملتقى متنوع وفيه حاجات مختلفة ومنها تصنيع الشيكولاتة، وده مشروع خرج من المطبخ المجتمعي الخاص بالمجلس».

وتابعت: «شركة شغلني لها موقع خاص لوضع بيانات المتقدمين على الوظائف من الذكور والإناث، ثم تحدث عملية التقاء بين طلبات السيدات للعمل والمعروض من الوظائف المختلفة».

أفكار لتطوير الحرف بشكل عملي وقابل للتسويق

وأوضحت مدير مركز تنمية مهارات المرأة، أنه يجري البحث عن الحرف التي تختص بها كل محافظة، ثم زيارة تلك المحافظات مع متخصصين في الحرفة ومن لديهم أفكار لتطوير الحرف بشكل عملي وقابل للتسويق.

وتابعت: «بعد كده بنبدأ نشتغل مع مجموعة السيدات اللي حابين يطوروا من الحرف اللي عندهم، وبنحرص دايما إننا نطلع بمنتج نهائي قادر على التسويق».