روابط إلكترونية مزيفة تزعم منح رحلات حج مجانية.. والحكومة تنفي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما يتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود «رحلات حج مجانية».

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،، في تنويه صادر عنه قبل قليل، إن ما يتداول عن رابط إلكتروني لدعوة المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية ليست سوى «شائعات».

ومن المُقرر، أن يُصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد قليل بياناً لتفنيد تلك الشائعة.