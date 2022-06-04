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روابط إلكترونية مزيفة تزعم منح رحلات حج مجانية.. والحكومة تنفي

كتب:

محمد مجدي
10:57 ص | السبت 04 يونيو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما يتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود «رحلات حج مجانية».

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،، في تنويه صادر عنه قبل قليل، إن ما يتداول عن رابط إلكتروني لدعوة المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية ليست سوى «شائعات».

ومن المُقرر، أن يُصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد قليل بياناً لتفنيد تلك الشائعة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.