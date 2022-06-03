السياحة ترصد إعلانات مخالفة لبعض الشركات عن تنظيم برامج الحج المباشر

كشف مصدر بوزارة السياحة والأثار ان اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لرصد الشركات التي تقوم بالترويج والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن تنظيم برامج الحج المباشر «خارج حصة تأشيرات الحج المخصصة لوزارة السياحة»، رصدت قيام بعض الشركات بالإعلان عن تنظيم تلك الرحلات بالمخالفة لقرارات وزارة السياحة في هذا الشأن، موضحا أن اللجنة التي تترأسها سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لقطاع شركات السياحة بالوزارة، تقوم حاليا بحصر تلك الشركات وتتواصل مع الشئون القانونية بالوزارة لتحديد العقوبة التي سيتم توقيعها على شركات السياحة المخالفة.

سفر لجنة معاينة مساكن حجاج السياحة بالسعودية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار أصدر قرارا بسفر نحو 50 من العاملين بوزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة إلى المملكة العربية السعودية للقيام بمعاينة المساكن التي ستختارها شركات السياحة لإقامة حجاجها بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي لابد من أن تتوافق مع الضوابط المنظمة للحج السياحي، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تتوجه تلك اللجنة إلى السعودية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

معاينة شركات السياحة لمساكن الحجاج

وأشار المصدر إلى أنه من المنتظر أن تبدأ شركات السياحة السفر إلى المملكة لاختيار المساكن التي سيقيم بها الحجاج بكل من مكة والمدينة المنورة ويجب موافقة لجان وزارة السياحة والأثار الموجودة بالسعودية عليها مع اعتماد عقود التسكين حال موافقتها للضوابط المنظمة للحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة والأثار.

وكان أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق أنه يمكن لشركات السياحة المنظمة للحج السياحي لهذا العام إدراج بيانات مفوض الشركة المختص بإنهاء إجراءات توثيق ومعاينة السكان على موقع وزارة السياحة وذلك تمهيدا لاستخراج تأشيرة معاينة سكن الحجاج بالسعودية.