«السياحة»: الأسبوع المقبل الإعلان عن أسعار الحج بعد الزيادة الجديدة

تسافر خلال الساعات المقبلة، لجنة من غرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة إلى المملكة العربية السعودية، للتفاوض مع مؤسسة الطوافة السعودية حول أسعار خدمات إقامة وإعاشة حجاج السياحة بمخيمات المشاعر المقدسة بكل من منى وعرفات وذلك بعد إعلان مؤسسة الطوافة زيادتها بصورة كبيرة.

كافة المتقدمين للحج يعرفون بإمكانية زيادة أسعار البرامج

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار انه بعد الانتهاء من تلك المفاوضات ستعلن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، وبعد العرض على الدكتور خالد العناني الأسعار النهائية للحج السياحي لهذا العام بعد حساب الزيادة ، لافتًا إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام أشارت إلى إمكانية رفع سعر برنامج الحج السياحي عما تم إعلانه بالضوابط حال صدرت أية زيادات، ليس لشركات السياحة دخل بها، أو حال تغير سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

مصير الحجاج المعتذرين عن السفر

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه وفقًا للضوابط المنظمة للحج السياحي والتي أصدرتها وزارة السياحة الشهر الماضي فإن كافة الذين سجلوا أسمائهم للحج لهذا العام على دراية تامة بإمكانية ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي، لاسيما أن تسعير برامج الحج تم وفقًا لأسعار الإقامة بمخيمات منى وعرفات عام 2019، وهو آخر عام أدى به المصريون مناسك الحج قبل أن تتسبب جائحة كورونا في منعهم من أداء الفريضة خلال العامين الماضيين.

وأشار المصدر إلى أنه حال رفض المواطن المتقدم للحج دفع كامل برنامج الحج بعد زيادة السعر فإنه يعتبر معتذرا عن السفر للحج ويؤول مبلغ مقدم جدية الحجز الذى دفعه لشركة السياحة المنظمة لبرنامج الحج الخاص به، خاصة ان شركة السياحة لن تستطيع استبداله بغيره حيث ان تأشيرة الحج الخاصة بها ستتم إعادتها لوزارة السياحة والآثار لتقوم بدورها بتوزيعها على شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي هذا العام.

وكان أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن النسب المتوقعة لأسعار الحج بسبب ارتفاع سعر خدمات إقامة وإعاشة الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات ستتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه بالنسبة للمتقدمين للبرامج الإقتصادية ، فيما ستتراوح الزيادة بالنسبة للفرد المسافر ببرامج الـ 5 نجوم ما بين 35 إلى 40 ألف جنيه.