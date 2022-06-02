السعودية تحدد الاشتراطات الصحية للمسافرين لأداء مناسك الحج

أصدرت الهيئة العامة للطيران السعودي (Gaca) توجيهات إلى جميع شركات الطيران العاملة بالمملكة العربية السعودية، بالاشتراطات الصحية التي يجب توافرها في كل المسافرين للحج لهذا العام.

وأشارت الهيئة، خلال المنشور الذي عممته اليوم، على جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، والتي ستنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المسافرين لأداء الحج ما يلي:

1- أن يكون المسافر من الفئة العمرية أقل من 65 عاما ميلادياً .

2-ان يكون قد إستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد 19 المعتمدة من وزارة الصحة السعودية .

3- ان يقدم نتيجة فحص سـلـبـي (PCR) لفيروس كورونا لعينة تم أخذها خلال (٧٢) سـاعـة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

اللقاحات المعتمدة

وفى ذات السياق أكدت غرفة شركات السياحة المصرية وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ضرورة تحصين كافة المسافرين للحج بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل ) للقاحات كوفيد -19 المعتمدة وهى (فايزر- مودرنا- استرازنكا- سينوفارم - سينوفاك -سبوتنيك - كوفاكسين - كوفوفاكس- نوفاكسوفيد) أو بجرعة واحدة من لقاح (جونسون).

تقديم تقرير طبى من إحدى المستشفيات

وألزمت غرفة شركات السياحة كافة المسافرين للحج لهذا العام بضرورة تقديم تقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتى تم ارسال اسمائها لكافة شركات السياحة موضح به تمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والتى تعوق عن السفر للحج .

وأشارت الغرفة إلى ضرورة إجراء كافة المسافرين للحج للتحاليل الطبية الأتية (صورة دم كاملة - تحليل وظائف كبد - تحليل وظائف كلى - أشعة عادية على الصدر)، إضافة إلى التوصية بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية بمدة لا تقل عن 10 أيام من السفر.

يشار إلى ان شركة مصر للطيران أعلنت انها ستطبق على ركابها كافة الإشتراطات الصحية التى أقرتها الجهات المسئولة بالمملكة العربية السعودية .