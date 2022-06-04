دفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في خزان مياه بأبوصوير بالإسماعيلية 

شيع المئات من أهالي قرية أبو صوير البلد في محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولي من صباح اليوم، جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم مساء أمس داخل خزان مياه بالقرية.

وأمرت النيابة العامة أمس بنقل الجثامين إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، وانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثامين، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

شهود عيان: مصرع شخص واثنين حاولا إنقاذه

وقال شهود العيان من أهالي القرية، إن أحد الأشخاص سقط في الخزان خلال محاولات تطهيره باستخدام عربات شفط المياه.

واضاف شهود العيان، أن شابا حاول النزول لإنقاذ الأول، إلا أنه لم ينجح في الخروج وتعرض الاختناق، ما دفع شاب ثالث للنزول ومحاولة إنقاذ أي منهما إلا أنه توفى.

وأسفر الحادث عن وفاة عبد الباسط السيد سلامة الزوهيري، 37 سنة، صاحب المنزل، ومحمد عبد العظيم الشيراوي، 18 سنة، وعبد الله السيد محمد السيد حمودة، 14 سنة، وجميعهم من قرية واحدة، جراء السقوط في الخزان.

الحزن يخيم على القرية

وسادت حالة من الحزن على أهالي القرية بالكامل بسبب علاقات الضحايا مع جيرانهم، وسمعتهم الطيبة، ونشر العديد من الأهالي صور المتوفين الثلاثة على حساباتهم الشخصية بموقع «فيسبوك»، ناعين وفاتهم في هذا الحادث الذي وصفوه بـ«الأليم».

في سياق آخر، لقي شاب مصرعه وأصيب نجله في حادث احتراق شقة بمركز ومدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير، بعد قفزهما من الطابق الخامس، مساء أمس الجمعة.