مصرع 3 أشخاص في الإسماعيلية: «نزلوا ينقذوا شاب غرقوا في الخزان»

غرق 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص رابع في أعمار سنية مختلفة، داخل خزان للمياه في محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة.

وقال شهود العيان إن شابًا في عمر 16 عامًا تعرض للسقوط في خزان أمام أحد المنازل بقرية أبوصوير البلد في الإسماعيلية، خلال قيام إحدى السيارات بتفريغه من المياه وتطهيره.

حاولوا إنقاذه وغرقوا

وأضاف شهود العيان أن شابًا نزل على الفور لمحاولة إنقاذ الشاب الأول إلا أنه لم يستطع الخروج من الخزان وتعرض للاختناق هو الآخر.

وأضاف أحد شباب القرية أن الشاب الثالث قرر النزول لمحاولة إنقاذ أي من الشابين أملا في العثور على أحدهما على قيد الحياة إلا أنه توفى.

وأسفر الحادث عن وقفة كل من: عبدالباسط السيد سلامة الزوهيرى 37 سنة صاحب المنزل، ومحمد عبد العظيم الشيراوى 18 سنة، وعبد الله السيد محمد السيد حمودة 16 سنة.

التحفظ علي الجثامين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف الي مكان الواقعة نقلت جثامين الشباب الثلاثة من مكان الحادث إلي مجمع الإسماعيلية الطبي.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي قررت انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثامين.

وأمرت النيابة العامة بدفن الجثامين فور معاينة مفتش الصحة لها والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير الي مكان الواقعة في منطقة منشية مبارك التابعة لقرية أبوصوير البلد واستمعت لشهود العيان وعاينت مكان الواقعة.