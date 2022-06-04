الاحتلال يعتقل 4 صيادين فلسطينيين ويدمر محرك قارب وشباك ببحر غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، 4 صيادين فلسطينيين من بحر شمال قطاع غزة ونقلتهم إلى جهة غير معروفة.

حادثين منفصلين

ووفقًا لما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية، قالت لجان الصيادين في غزة إنَّ زوارق الاحتلال اعتقلت الصيادين الأربعة بحادثين منفصلين وهم: وليد حمزة علي زايد، يوسف أمين أبو ورده، محمد أمين أبو وردة، وحمودة ياسين علي زايد.

اعتداء بالأسلحة الرشاشة

ووصفت لجان الصيادين ذلك الحدث بالاعتداء الوحشي بالأسلحة الرشاشة من قبل البحرية الإسرائيلية التي كانت تستقل زوارق الاحتلال الحربية الطرادات وزوارق الكوماندوز السريعة، لافتة إلى أنَّ النتائج حتى الآن تدمير محرك وشباك حسكة الصياد أمين أبو ورده، بحسب ما نقلته وكالة «معًا» الفلسطينية.

موجة من التصعيد

يُذكر أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس بشكل يومي انتهاكات ضد الصيادين والمزارعين في قطاع غزة، فضلًا عن اقتحامات يومية للضفة الغربية المُحتلة، إلى جانب موجة من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك مستمرة يوميًا منذ عدة أشهر.