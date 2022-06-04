حملات طرق أبواب وفعاليات فنية «أراجوز وتنورة» للتوعية بخطر زيادة السكان في سوهاج

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتورة سحر وهبى مقرر المجلس القومي للمراءة بمحافظة سوهاج، حملة طرق الأبواب بعدد من القرى بمراكز محافظة سوهاج، فضلا عن العديد من الفاعليات المتعلقة بأنشطة المجلس.

أهداف حملات طرق الأبواب

واستهدفت الحملات التعريف بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وأهدافه، وتعريف السيدات بالشمول المالى وأهميته.

تنفيذ الحملات بالمنشاة ودار السلام وأخميم

وصرحت الدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس القومى للمراءة بمحافظة سوهاج، بأن الحملة شملت قرى يحيى الحاجر بمركز دار السلام، وروافع العيساوية وكوم بدار بمركز المنشاة، استهدفت عددا من السيدات بالمحافظة.

تنفيذ المشروع بالتعاون مع الامم المتحدة

وأوضحت وهبى، أن الحملة في إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة، بمحافظة سوهاج بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة.

أراجوز وتنورة للتوعية بخطر الزيادة السكانية بدار السلام

وفى إطار آخر اقام فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج فاعلية ترفيهية بقرية مزاته بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج لعرض الارجواز الذى من خلاله يتم تقديم فكرة عن الزيادة السكانيه واهمية تنظيم الاسرة ورقصة التنورة للاطفال والأسر بالمركز.

ونفذ المجلس القومى للمراءة بمحافظة سوهاج جلسات الدوار فى قرية مزاتة بمركز دار السلام بالتعاون بين مديرية أوقاف سوهاج وفرع المجلس القومى للمراة بمحافظة سوهاج