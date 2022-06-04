بينهم 4 قتلى.. خلافات الجيرة تصيب 30 شخصا خلال شهر مايو في سوهاج

الجيرة وحقوق الجار لها تقدير وقيمة في العادات والتقاليد خاصة في صعيد مصر، ولكن أصبح الالتزام بتلك الحقوق فعل يستحق الثناء، بعدما انتشرت المشاجرات سواء بالأعيرة النارية أو الأسلحة البيضاء، خاصة عندما يجمع الجيران رابطة الدم، فأصبح شجار الأخوة وأبناء العمومة على خلافات الجيرة لأسباب متعددة سواء لعب الأطفال أو ركن سيارة أو صوت مرتفع، لتكون النتيجة واحدة؛ شجار قد يؤدي للقتل في كثير من الأحيان، إذ شهدت محافظة سوهاج خلال شهر مايو مصرع وإصابة أكثر من 30 شخصًا في خلافات الجيرة ما بين طلقات نارية وجروح وطعنات وكسور وسحجات، ونعرض أهمها في السطور التالية.

إصابة رجل وسيدة وطفلة

مشاجرة نشبت بين جارين، رجل وسيدة بمركز المراغة حول خلافات الجيرة ليصيب الرجل الثلاثيني جارته بجرح قطعي بالرقبة، ونجلتها الطفلة ذات السبع سنوات بجرح قطعي بالوجه، بينما أصيب هو الآخر بجرح بالرقبة أحدثته جارته خلال المشاجرة.

مصرع وإصابة 6 لخلافات الجيرة بطهطا

كما نشبت مشاجرة بمركز طهطا بين 6 أشخاص أبناء عمومة لخلافات الجيرة، ليتبادلا إطلاق الأعيرة النارية بينهما، ليلقى 2 مصرعهما، ويصاب ثلاثة آخرين بأعيرة نارية، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

شاب يحاول ذبح جارة المسن

فيما شهد مركز طما مشاجرة بين مسن وشاب بسبب خلافات الجيرة، ليحاول الشاب ذبح المسن بسكين، ويصبه بجرح قطعي بالرقبة، وينقل على إثره إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

تبادل إطلاق نيران بين 7 أبناء عمومة لخلافات الجيرة

كما شهد مركز جرجا مشاجرة بين 7 أبناء عمومة، بينهما أشقاء بسبب خلافات الجيرة، ليتبادل خلالها الجميع إطلاق النيران، ويصاب 4 أشخاص بطلقات نارية بينما لقى 2 مصرعهما.

طعنات وجروح بين أبناء العمومة لخلافات الجيرة

في سياق منفصل، تشاجر 4 أبناء عمومة بمركز ومدينة سوهاج لخلافات الجيرة، ليصاب كل منهم إصابة مختلفة ما بين كسر وجرح طعني واشتباه بكسر، ويجري نقلهم لمستشفى سوهاج العام لإسعافهم.

مشاجرة بين شقيقين وأب ونجله لخلافات الجيرة

وشهد مركز طما مشاجرة بين 4 أشخاص بينهما شقيقين وأب ونجله لخلافات الجيرة بينهم، وتشابك الجميع بالأيدي ليصاب الجميع بكسور وكدمات.

إصابة 5 بأسلحة بيضاء بمشاجرة لخلافات الجيرة

وكذلك شهد مركز جهينة مشاجرة بالأسلحة البيضاء لخلافات الجيرة بين 5 أشخاص أصيبوا جميعا بجروح وطعنات.

خلافات الجيرة جروح لا تندمل

إصابات مختلفة وأسلحة متنوعة، ولكن السبب واحد «خلافات الجيرة» التي تسببت بتلك المشاجرات بين الجيران والأهل، ليتحول الدم إلى مياه وسنوات العشرة والجيرة كأن لم تكن ويسود فقط صوت الخلاف والأسلحة مخلفًا ضحايا ومصابين وجروح لن تندمل ما بين أصحاب الدم الواحد والسكن المتجاور.