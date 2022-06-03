طقس سوهاج اليوم الجمعة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 38 مئوية

تشهد محافظة سوهاج اليوم الجمعة 3 يونيو 2022، ارتفاعا في درجات الحرارة نهارا في طقس حار مشمس نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة بمحافظة سوهاج

وتصل درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج، إلى 38 درجة مئوية للعظمى في طقس حار نهارا، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغرى 24 مئوية، ليصبح طقس لطيف ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ويتوقع خبراء الأرصاد هبوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة من النهار، مع سطوع الشمس معظم فترات النهار، خاصة فترة الظهيرة، وذلك على محافظة سوهاج ووسط وجنوب وشمال صعيد مصر.

أجواء حارة على كافة الأنحاء

وتسود أجواء حارة مستقرة خلال اليوم، حيث متوقع أن يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، وتبلغ درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 29 درجة مئوية، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

وبالنسبة لحالة البحر البحر المتوسط فهي خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من (1:5:1) متر، ويسمح بكافة الأنشطة البحرية، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج (2:1.5)، ويسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة شمال وجنوب الصعيد

وتبلغ درجات الحرارة على شمال الصعيد 37 درجة مئوية للعظمى و22 درجة للصغرى، بينما تبلغ درجات الحرارة جنوب الصعيد 40 للعظمى و25 درجة مئوية للصغرى، في طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة.