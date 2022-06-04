تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على نايل وعرب سات لعشاق الدراما الهندية

الدراما الهندية واحدة من أهم وأكثر الأعمال مشاهدة وتحديدًا داخل الوطن العربي، إذ تجد إقبالا كبيرا من قبل المشاهد كونها تحتوي على مضامين مختلفة على مثيلاتها المصرية والعالمية، ولهذا كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية حول تردد قناة زي ألوان الجديد 2022.

الاهتمام بتلك النوعية من الدراما يدفع الكثير من محبي المسلسلات الهندية في الوطن العربي، للبحث عن تردد قناة زي ألوان الجديد 2022، لتحميلها على جهاز الاستقبال الخاص بتلفزيون المنزل، وعليه تحرص «الوطن» على تقديم خدماتها للمواطنين، برصد ما يبحثون عنه بشكل دائم، ومن خلال السطور التالية نرصد التردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة زي ألوان الجديد 2022

- التردد على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

- التردد على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

وقناة «زي ألوان» التابعة لرجل الأعمال الهندي سوبهاش تشاندرا، مقرها بمدينة دبي، تقدم محتوى ومضمونا ترفيهيًا متميزًا ومتنوعًا، له القدرة على جذب العديد من المشاهدين لـ الدراما الهندية المختلفة والمتنوعة، والتي حازت على إعجاب الكثيرين في جميع أنحاء الوطن العربي.

واستطاعت القناة الهندبة على تغير المحتوى أكثر من مرة لتناسب الجمهور، إذ تبث على مدار اليوم مجموعة من المسلسلات والأفلام والبرامج المختلفة والمتنوعة أبرزها «مسلسل حب العمر، ومسلسل جودان، مسلسل تجمعنا علاقة، مسلسل قلوب أنانية».

ويعرف عن قناة «زي ألوان» أنها تتبع سياسة إعلامية حيادية فتقدم محتوى يناسب جميع الشرائح الهندية، فضلا عن أنها تتميز بانتشارها حيث استطاعت أن تتوغل داخل البيوت المصرية والعربية في وقت قصير، نظرًا لأنها تقوم بدبلجة وترجمة المحتوى الذي تعرضه سواء كان برامج أو مسلسلات.