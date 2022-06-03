تردد قناة زي ألوان على النايل سات لمشاهدة المسلسلات الهندية والتركية

نجحت المسلسلات والأفلام الهندية، في جذب فئة كبيرة من الجمهور حول العالم وأصبحوا يتابعون الأعمال المتنوعة، ويبحثون عن القنوات التي تعرضها، بعدما أصبح للدراما الهندية شعبية كبيرة حول العالم، لذا دائما ما يكثر البحث عن تردد قناة زي ألوان، التي تتخصص في عرض تلك الدراما والأفلام الهندية.

ومن أجل مشاهدة المسلسلات والأفلام الهندية المختلفة، تستعرض «الوطن» تردد قناة زي ألوان، وذلك في إطار ما تقدمه لقرائها ومتابعيها من خدمات.

تردد قناة زي ألوان

التردد: 11939

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة زي ألوان الجديد 2022

ويوجد تردد آخر لـ قناة زي ألوان وهو: 11277

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل ترميز: 27500

تردد قناة زي ألوان 2022 على العرب سات

تردد قناة زي ألوان: 12111

استقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل ترميز: 27500

ومنذ انطلاق القناة قبل 10 أعوام إذ جرى بث أولى مسلسلاتها في عام 2012، ونجحت عاما تلو الآخر في جذب العديد من الجمهور والمشاهدين لها لمتابعة المسلسلات الدرامية الهندية المختلفة التي تعرض عبر شاشتها، خاصة أن تلك القناة تترجم المسلسلات وتعرضها بشكل مدبلج أيضا، مجانًا تمامًا، وبدون تشفير، ولم تكتف بذلك فبجانب تخصصها في الدراما الهندية، عرضت بعض المسلسلات الدرامية العربية المصرية والسورية لجذب المزيد من المشاهدين.

وتعرض قناة زي ألوان عبر شاشتها مسلسلات: «حياة قلبي، أسميتها جودان، مكانك في اقللب هو القلب كله الجزء السابع، بريق الأمل، بالإضافة إلى المسلسل التركي اصطدام، على رضا، وثورة الفلاحين، ايه جابك عند جارك 14، ومسلسل النقطة العمياء».