تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات لمشاهدة الأفلام العلمية والوثائقية

ترتفع عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، خلال الفترة الماضية، عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات وعرب سات، من قبل محبي الأفلام العلمية والوثائقية، التي تقدم كل ما هو جديد وغريب في العلوم الإنسانية والحيوانية.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن»، على الإجابة على تساؤلات الباحثين، نعرض في التقرير التالي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات وعرب سات، لمشاهدة البرامج الوثائقية المختلفة، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات

ويمكت ظبط تردد قناة ناشونال جيوغرافيك العربية 2022 على القمر الصناعي المصري نايل سات، من خلال المعلومات الآتية:

- تردد القناة 11411 بخاصية الـ HD.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 30000

- معدل التصويب: 3/4.

- تردد القناة على نايل سات بخاصية SD.

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

تردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

انطلقت قناة ناشيونال جيواغرافيك منذ 13 عام، وهي قناة مفتوحة، وتعتبر من أهم القنوات التي تقدم برامج علمية ومتنوعة في الشرق الأوسط، فهي ترصد مجموعة من العادات والتاريخ والموضوعات الطريفة عن سلوك الحيونات المختلفة، وحتى عوالم البحار.

وكان من أبرز البرامج التي عرضتها قناة الوثائقيات The Story of God with Morgan، والذي قدمه نجم هوليوود العالمي مورجان فريمان والذي كان يبحث عن قصص متعلقه بالله من خلال الأديان السماوية الثلاث، فضلا عن بعض المعتقدات الأرضية، وتناول الفيلم في 6 حلقات.

ومؤخرًا تم الإعلان عن استكمال السلسلة السابقة بمجموعة حلقات جديدة يقدمها أيضا النجم مورجان فريمان وهي "Story of Us with Morgan Freeman" الجديدة المكونة من 6 أجزاء.