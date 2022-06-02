تردد قناة طيور الجنة 2022 .. لمشاهدة أفلام الكارتون والبرامج الدينية

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن تردد قناة طيور الجنة 2022، خاصة مع بدء إجازة نهاية العام للكثير من الأطفال في المراحل التعليمية المختلفة، إذ يرغبون في قضاء وقت الفراغ في متابعة البرامج الترفيهية وبرامج الكارتون المختلفة.

وللآباء والأمهات الراغبين في معرفة التردد الجديد، تُقدم «الوطن» فيما يلي، تردد قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي النايل سات، لمتابعة أبرز البرامج وأفلام الكارتون والأناشيد الإسلامية.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11258.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات الأطفال

وفضلا عن قناة طيور الجنة، هناك الكثير من قنوات الأطفال التي تعرض برامج لطيفة وهادفة منها ما يلي:

تردد قناة طيور بيبي 2022

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كراميش الجديدة 2022

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كوجي كيدز

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 11096.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 6/ 5.

تردد قناة بطوط 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11411.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كرتون نتورك «CN بالعربية»

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 12226.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة سمسم 2022

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2022

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تنة ورنة 2022 Tinh Warna

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ميكي كيدز

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.