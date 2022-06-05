حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 5-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تحذيرات بسلك طرق وتجنب أخرى والانفتاح على الآخر أو حتى التريث في اتخاذ القرارات، هكذت كشفت خبيرة علم الفلك والطالع الأبراج عبير فؤاد خبيرة علم الأبراج والطالع توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني والصحي والعائلي لكافة الأبراج الفلكية والتي يصل عددها لـ 12 برج فلكي.

اليوم الأحد 5 يونيو، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الأبراج وحظك اليوم، نستعرض حظ الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 5-6-2022 على الصعيد المهني

لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل.

حظك اليوم برج الحمل 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يضع أمامك فرصة لوضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.

حظك اليوم برج الثور 5-6-2022 على الصعيد المهني

انتبه اليوم لعلاقتك بزملاء ورؤساء العمل وانتبه لقراراتك الشرائية.. ولا تلتفت للماضي إلا لتتعلم من أخطائك.

حظك اليوم برج الثور 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك ببلاغة التعبير ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.

حظك اليوم برج السرطان 5-6-2022 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك اليوم بمراجعة خطواتك ونفقاتك وإدارة وضعك المهني والمالي بجدية.

حظك اليوم برج السرطان 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس وعطارد داعمان وقد يساعدك ذلك على القفز فوق العقبات.

حظك اليوم برج الأسد 5-6-2022 على الصعيد المهني

تتمتع بالثقة وتعرف كيف تفرض إرادتك، بشرط أن تنظم أفكارك وتتأني في قراراتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.

حظك اليوم برج العذراء 5-6-2022 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة ويطالبك ذلك بالاهتمام بصحتك وسلامتك.. من المهم أيضا أن تعمل في صمت، وتنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالتعامل بمرونة ولباقة مع من تحب.. تعامل أيضا مع من تثق بهم فقط، وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الميزان 5-6-2022 على الصعيد المهني

اليوم تجد لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

حظك اليوم برج العقرب 5-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ على الدقة والعدل في تعاملاتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقّل خاصة اليوم.

حظك اليوم برج القوس 5-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك ولا تخف، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.

حظك اليوم برج الجدي 5-6-2022 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك أن تدرس جيدا خطواتك وتجنب المغامرات المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الجدي 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك حضورا أخاذا وإشراقة واضحة وتنفعك ثقتك بنفسك.

حظك اليوم برج الدلو 5-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم اليوم أن تسيطر على انفعالاتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الدلو 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا برج الدلو عليك اليوم أن تقاوم رغبتك في العداء ومقاومة كل رأي لشريك حياتك.

حظك اليوم برج الحوت 5-6-2022 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تهتم اليوم بصحتك، ولا تشتت جهودك.

حظك اليوم برج الحوت 5-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للتشوش، وقد تسيطر عليك مشاعر سلبية، فلا تتذمر إذا واجهت بعض الخلافات.