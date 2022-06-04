أسعار البترول تتخطى الـ120 دولارًا للبرميل.. وانخفاض في المخزونات

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 120 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، بينما سجلت تقدمها الأسبوعي السادس بعد اجتماع أوبك + الذي حقق زيادة متواضعة فقط في الإنتاج.

وقررت مجموعة الكارتل زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس بدلاً من 432 ألف برميل في اليوم المتفق عليها سابقًا، والتي اعتُبرت غير كافية لتعويض الإمدادات الروسية المفقودة، حيث انخفض الإنتاج الروسي بمقدار مليون برميل في اليوم منذ حربها على أوكرانيا، ومن المرجح أن ينخفض ​​أكثر مع بدء حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

5.1 مليون برميل من الخام الأمريكي من الاحتياطي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة سحب 5.1 مليون برميل من الخام الأمريكي أعلى من المتوقع من مخزونات الأسبوع الماضي، ليكون السحب الأكبر في ستة أسابيع.

وارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق يوم الجمعة مدعومة بتوقعات بأن قرار أوبك بزيادة المستويات المستهدفة من الإنتاج أكثر قليلا عما كان مخططًا له لن يزيد كثيرًا من المعروض في الأسواق العالمية الذي من المتوقع أن يقل مع تخفيف الصين لقيود كوفيد-19.

زيادة الإنتاج

وقرر تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو تموز وأغسطس آب بدلًا من 432 ألف برميل يوميا وفقًا لاتفاق سابق.

ارتفع خام برنت 2.11 دولار أو 1.8 في المائة ليغلق على 119.72 دولار للبرميل بحلول 1338 بتوقيت جرينتش وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط دولارين أو 1.7 % ليسجل خلال نهاية التعاملات 118.87 دولار.

وحقق الخام الأمريكي سادس ارتفاع أسبوعي له بسبب شح المعروض الأمريكي ما أثار حديثًا عن فرض قيود على تصدير الوقود أو ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.

وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي يوم الخميس تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.1 مليون برميل، أكثر من المتوقع، وانخفضت أيضًا مخزونات البنزين، ما يؤكد نقص الإمدادات.

وارتفع الطلب أيضًا وخففت شنغهاي، المركز المالي للصين، والعاصمة بكين قيود مكافحة فيروس كورونا وتعهدت الحكومة الصينية بتحفيز الاقتصاد.