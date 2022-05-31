بعد نصيحة وزير البترول.. اعرف قيمة التوفير «لو حولت عربيتك من بنزين لغاز»

تساؤلات عديدة شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن حجم التوفير من تحويل السيارة من استهلاك الوقود بالبنزين إلى غاز، عقب تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة البرلمانية التي طالب فيها المواطنين، بتحويل سياراتهم للغاز، نظرا لارتفاع أسعار البترول، ما يوفر الاستهلاك، مشيرًا إلى أهمية تزويد محطات السيارات بـ الغاز الطبيعي، إذ جرى تشغيل 750 محطة غاز طبيعى، وجار تشغيل 250 محطة خلال الشهرين المقبلين، لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات، بمختلف محافظات الجمهورية.

فرق تحويل السيارة من بنزين لغاز

وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن»، كيف يمكن حساب فرق التوفير بعد تحويل السيارة من بنزين إلى غاز، في ضوء نصيحة وزير التبرول:

وفقا لبعض الحسابات، التي أكدت أن استهلاك متر الغاز يعادل استهلاك لتر البنزين، ويصل سعر الغاز الطبيعي حسب الأسعار الأخيرة 3.75 جنيه للمتر المكعب.

سعر البنزين 80 اليوم 7.5 جنيه

سعر البنزين 92 اليوم 8.75 جنيه

سعر البنزين 95 اليوم 9.75 جنيه

قيمة التوفير باستهلاك اللترات

بحساب متوسط الاستهلاك اليوم للسيارات البنزين 5 لترات، فإن في حالة السيارات التي تعمل ببنزين 80 يصل التوفير حال تحويلها لغاز إلى 563 جنيه، بينما يصل معدل التوفير في حالة استخدام بنزين «92»، نحو 750 جنيها شهريا، أما في حالة السيارات التي تستهلك بنزين «95»، حال تحويلها إلى غاز، فإن فرق الاستهلاك المادي 840 شهريا.

واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنشطة قطاع البترول والتحديات والظروف الراهنة واستعداد قطاع البترول لهذه الظروف وتخطى الصعاب، وزف الوزير بشرى لأصحاب سيارات الغاز كاشفا عن بناء محطة جديد يصل عددها لـ 250 محطة، لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي.