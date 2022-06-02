مدارس بمجموع قليل بعد الإعدادية 2022.. منها البترول والسياحة والفنادق

مدارس بمجموع قليل بعد الإعدادية 2022، لا تزال محل بحث لدى الطلاب وأولياء الأمور، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات كالجيزة وبني سويف والإسكندرية، خاصة أن خيار الثانوية العامة أصبح غير مرغوب فيه لعدد من أولياء الأمور بسبب صعوبتها وإجراء تغييرات كثيرة على آلية عقد امتحاناتها.

مدارس بمجموع قليل بعد الإعدادية 2022

مدارس السياحة والفنادق جاءت ضمن قائمة المدارس التي تقبل بمجموع قليل بعد الإعدادية 2022. تقول مرفت الشال، مديرة مدارس السياحة والفنادق، إن الحد الأدنى للتنسيق للعام الدراسي الجديد 2022-2023 هو 150 درجة فما فوق لأقسام المدرسة، وهي المطبخ والمطعم والإرشاد السياحي.

وأضافت «الشال» لـ«الوطن»، أنه تم فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد، موضحة أن القبول يتم على أساس مجموع الطالب واجتيازه للمقابلة الشخصية والكشف الطبي، لافته إلى أنه يتم تدريب جميع الطلاب خلال فترة الدراسة سواء من داخل المدرسة أو في الفنادق والمطاعم الخارجية.

مدارس البترول تقبل بمجموع قليل بعد الإعدادية 2022

مدارس البترول أيضًا ضمن المدارس التي تقبل بمجموع قليل بعد الإعدادية 2022، خاصة أقسام المعمل والتبريد والتكييف. يقول محمد علي، المشرف على الدراسة بمدارس البترول، إن قسم فني معمل يقبل الحاصلين على 200 درجة في الشهادة الإعدادية، ويقبل قسم السيارات الحاصلين على 180 درجة في الشهادة الإعدادية.

وأضاف «علي» لـ«الوطن»، أن قسم التبريد والتكييف يقبل الحاصلين على 160 درجة في الشهادة الإعدادية ويقبل قسم الحاسب الآلي الحاصلين على 150 درجة في الشهادة الإعدادية، بشرط اجتياز امتحان قدرات في مبادىء الحاسب الآلي، بينما يقبل قسم الإلكترونيات والكهرباء الحاصلين على 140 درجة في الشهادة الإعدادية.