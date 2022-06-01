ارتفاع أسعار البترول لـ115.9 دولار للبرميل بسبب حظر النفط الروسي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي، وبعد أن أنهت الصين إغلاقها بسبب فيروس كورونا في شنغهاي.

وارتفع خام برنت تسليم أغسطس 35 سنتًا أو 0.3% إلى 115.95 دولار للبرميل، وانخفضت قيمة العقد بنسبة 1.7% يوم الثلاثاء.

انتهى عقد برنت تسليم يوليو يوم الثلاثاء عند 122.84 دولارًا للبرميل، بزيادة 1%، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.3% إلى 115.04 دولار للبرميل.

أنهى كلا الخامين القياسيين بارتفاع مايو، مسجلاً الشهر السادس على التوالي من ارتفاع الأسعار.

قطع 90% من واردات النفط من روسيا

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على قطع 90% من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية هذا العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ غزو أوكرانيا قبل 3 أشهر، والذي وصفته موسكو بأنَّه «عملية عسكرية خاصة».

وبمجرد اعتمادها بالكامل، سيتمّ تنفيذ العقوبات على النفط الخام على مراحل على مدى ستة أشهر وعلى المنتجات المكررة على مدى 8 أشهر، ويستثني الحظر نفط خط الأنابيب من روسيا كامتياز للمجر ودولتين أخريين غير ساحليتين في وسط أوروبا.

إنهاء إغلاق شنغهاي الصارم لكورونا

في الصين، انتهى إغلاق شنغهاي الصارم لكورونا اليوم الأربعاء بعد شهرين، مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود من البلاد.

وتوجت المكاسب بتقارير تفيد بأن بعض المنتجين يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج لـ«أوبك +»، وهي مجموعة من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائهم ، وسط توقعات بأن مثل هذه الخطوة ستزيد الإمدادات.

وسبق أن أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مندوبين في أوبك أنه بينما لم يكن هناك دافع رسمي لدول أوبك لضخ المزيد من النفط لتعويض أي نقص محتمل في روسيا، بدأ بعض أعضاء الخليج التخطيط لزيادة الإنتاج في وقت ما قت ما في الأشهر القليلة المقبلة.

وارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي في مارس بأكثر من 3% إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، وفقًا لتقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء.