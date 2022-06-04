«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة الآن على القاهرة والصعيد.. تصل لـ42

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس الآن، إذ يسود حاليا أجواء حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب البلاد؛ ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، شمال الصعيد 38 درجة مئوية، جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد أنه خلال الساعات الأولى من الصباح وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا، سجلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية وأنها خلال الظهيرة ترتفع لتصل لـ 35 درجة مئوية لتسجل ارتفاعًا يقدر بحوالي 7 درجات.

20 يومًا تفصلنا عن بداية الصيف

ومن جهتها أعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أنه يفصلنا عن فصل الصيف رسميا نحو 20 يوما أو أقل، وأن هذا يرجع لارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي وكذلك الرطوبة التي تظهر خلال ساعات النهار وكذلك الليل.

درجات الحرارة المتوقعة الآن

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة السبت الموافق 4 يونيو في مصر على النحو التالي:

القاهرة 35-22

الاسكندرية 30-21

وادي النطرون 34-20

طنطا 33-20

شبين الكوم 34-20

دمنهور30-20

بلطيم 29-19

مطروح 28-20

السلوم 30-20

سيوة 36-19

بورسعيد 31-21

دمياط 30-21

الزقازيق 35-21

المنصورة 35-22

الإسماعيلية 36-21

السويس 35-20

العريش 30-19

رفح 29-19

رأس سدر 43-21

نخل 33-15

نويبع 36-23

طابا 35-22

كاترين 29-17

الطور 34-23

شرم الشيخ 37-26

الغردقة 36-25

مرسى علم 34-23

الفيوم 35-22

بني سويف 36-22

المنيا 37-24

أسيوط 38-25

سوهاج 38-25

قنا 39-25

الأقصر 39-24

أسوان 42-26

إدفو 41-23

أبو سمبل 40-26

الوادي الجديد 40-26

شلاتين 37-26

أبورماد 36-25

حلايب 35-23

رأس حدربة 34-22.