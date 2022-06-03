توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة تصل لـ37

تتوقع الأرصاد الجوية عودة ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام الثلاثة المقبلة على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيشمل جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وسيسجل بين 3 و4 درجات وتستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة جديدة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، تعمل على حدوث ارتفاع كبير في درجات الحرارة على جميع مدن الجمهورية.

ويصاحب الكتلة الهوائية رياح شمالية غربية حارة، تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وذلك خلال ساعات النهار، في حين تعود درحات الحرارة للانخفاض مجددًا خلال ساعات الليل ليسود طقس معتدل الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 23.