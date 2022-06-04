الأرصاد: يفصلنا 20 يوما عن بداية فصل الصيف رسميا في مصر «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة بدأت تتجه نحو الارتفاع، حيث يفصلنا عن فصل الصيف رسميا نحو 20 يوما أو أقل، حيث بدأت نسب الرطوبة في الجو ترتفع أيضا في فترات النهار والليل، وهو ما يزيد إحساسنا بارتفع درجات الحرارة.

درجات الحرارة ترتفع بمعدل درجة إلى درجتين

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «على مدار هذا الأسبوع وبداية من اليوم، ستبدأ درجات الحرارة ترتفع بمعدل درجة إلى درجتين، ومن المتوقع أن تكون العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية وستكون ما بين 36 و37 درجة في نهاية الأسبوع».

أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أيام هذا الأسبوع ستكون من بين حارة إلى شديدة الحرارة مع زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، والأجواء في فترات النهار حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، وهناك أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد، وفي فترات الليل ستكون الأجواء معتدلة، كما تجعلنا الرطوبة نشعر باعتدال الأجواء على أغلب مناطق الجمهورية.