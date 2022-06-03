الأرصاد: ارتفاع الحرارة بـ5 درجات في ساعات النهار

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد أجواء حارة مستقرة؛ ومن المتوقع أن يسود الجمعة طقس حار نهارًا على شمال البلاد، شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ستصل لـ34 درجة مئوية، السواحل الشمالية 29 درجة مئوية شمال الصعيد 37 درجة مئوية، جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، وجود ارتفاع في درجات الحرارة على جميع مدن جنوب البلاد، وذلك يرجع لوجود كتلة هوائية ساخنة من صحراء الجزيرة العربية، إذ تشهد جنوب البلاد ارتفاع ما بين 4-5 درجات، وذلك خلال ساعات النهار، فى حين تنخفض ما بين 10-14 درجات خلال ساعات المساء، حيث يسود طقس لطيف على جنوب البلاد ومعتدل على شمال البلاد والسواحل الشرقية والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية ومدن ومحافظات شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من «1.5:1 متر»، بما يسمح بكافة الأنشطة البحرية، أما البحر الأحمر فحالته معتدلة وارتفاع الموج «2:1.5 متر» ولهذا يسمح بكافة الأنشطة البحرية.

الحرارة على باقي مدن ومحافظات الجمهورية

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو في مصر على النحو التالي:

القاهرة 34-21

الإسكندرية 29-21

وادي النطرون 34-20

طنطا 33-20

شبين الكوم 34-20

دمنهور 30-20

بلطيم 29-19

مطروح 28-20

السلوم 28-20

سيوة 36-19

بورسعيد 31-21

دمياط 30-21

الزقازيق 35-20

المنصورة 33-20

الإسماعيلية 35-20

السويس 34-20

العريش 30-19

رفح 30-19

رأس سدر 34-21

نخل 33-15

نويبع 36-23

طابا 35-22

كاترين 30-14

الطور 34-23

شرم الشيخ 36-25

الغردقة 35-24

مرسى علم 34-24

الفيوم 36-22

بني سويف 36-21

المنيا 36-21

أسيوط 37-22

سوهاج 38-24

قنا 39-25

الأقصر 39-24

أسوان 40-25

إدفو 41-26

أبوسمبل 40-26

الوادي الجديد 39-26

شلاتين 36-26

أبورماد 35-25

حلايب 31-23

راس حدربة 30-22.