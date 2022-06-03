هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، غدا السبت، الموافق 4 يونيو، وذلك على مدن ومحافظات الجمهورية، الذي تشهد استقرارا في معدلات درجات الحرارة منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد انكسار موجة الطقس الشديد الحرارة الذي شهدته جميع مدن الجمهورية.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا السبت الموافق 4 يونيو، في بيان صارد عنها، منذ قليل، أن الطقس سيكون حارا على كل من محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء، السواحل الشمالية الغربية، في حين يسود طقسا شديد الحرارة على محافظة جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، كما تزيد فترات سطوع أشعة الشمس مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ما بين 15-18 درجة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، في حين يسود طقسا لطيفا على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 4 يونيو في مصر على النحو التالي:

القاهرة 35-22

الإسكندرية 30-21

وادي النطرون 34-20

طنطا 33-20

شبين الكوم 34-20

دمنهور 30-20

بلطيم 29-19

مطروح 28-20

السلوم 30-20

سيوة 36-19

بورسعيد 31-21

دمياط 30-21

الزقازيق 35-21

المنصورة 35-22

الإسماعيلية 36-21

السويس 35-20

العريش 30-19

رفح 29-19

رأس سدر 43-21

نخل 33-15

نويبع 36-23

طابا 35-22

كاترين 29-17

الطور 34-23

شرم الشيخ37-26

الغردقة36-25

مرسى علم34-23

الفيوم35-22

بني سويف36-22

المنيا37-24

أسيوط38-25

سوهاج38-25

قنا39-25

الأقصر39-24

أسوان42-26

إدفو41-23

أبو سمبل40-26

الوادي الجديد40-26

شلاتين37-26

أبو رماد36-25

حلايب35-23

راس حدربة34-22