الكشف على 2300 مواطنا بقافلة طبية مجانية في بحر البقر.. ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بحر البقر 1، بمدينة الحسينية، والتي استمرت يومين.

خدمة طبية متميزة للمواطنين بالأماكن النائية

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

أساليب مكافحة العدوي وتطهير وتعقيم العيادات بالقافلة

واوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها، أنه خلال القافلة تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، روماتيزم».

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2361 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 24 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.